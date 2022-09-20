Первый этап строительства магистрали «Центральная» в Самаре перенесли на 2023 год

В следующем году начнут делать участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары Фото: Архив "КП"

Стали известны новые сроки строительства первого этапа магистрали «Центральная» в Самаре. Если ранее сообщалось, что участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги начнут делать в 2022 году, то сейчас власти называют 2023-й.

- Мы направили заявку с просьбой о выделении в 2022 году 4,5 млрд рублей на строительство участка проспекта Карла Маркса и реконструкцию магистрали «Центральная». Сейчас идут конкурсные процедуры, - сообщил на заседании в правительстве региона министр транспорта и автодорог Иван Пивкин.

Чиновник отметил, что к дорожным работам на участке от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары планируется приступить в 2023 году. Когда приступят ко второму участку от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, пока неизвестно.

Напомним, на 2023 год перенесли и продление улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работы планируется начать летом. А вот развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, наоборот, намерены закончить раньше срока. По словам Ивана Пивкина, запустить рабочее движение и ввести объект в эксплуатацию предполагается до конца 2022 года.