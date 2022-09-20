Застройщик добивается через суд возведения очередной высотки на 5-й просеке в Самаре

Застройщик хочет возвести многоэтажку с подземными паркингами и нежилыми помещениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подали в суд на региональное министерство строительства. Иск в арбитраж направило ООО «Специализированный застройщик «Сила спорта». Компании не понравилось, что ей не разрешили строить новую высотку на 5-й просеке.

- ООО «СЗ «Сила спорта» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решение министерства строительства об отказе в выдаче разрешения на возведение нового объекта – многоквартирного дома с подземными автостоянками, нежилыми помещениями и административным центром, - говорится в материалах дела.

Компания потребовала обязать чиновников устранить нарушение и выдать ей разрешение на строительство жилой высотки на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары. В начале сентября в арбитраже состоялось предварительное судебное заседание. На нем было решено привлечь в качестве третьего лица департамент градостроительства. Следующее заседание намечено на 13 октября 2022 года.

Напомним, это не первый спор, который разгорелся из-за возведения новых домов на 5-й просеке. Ранее прокуратура подала в суд на Минстрой из-за строительства, которое ведет ГК «Берег». Надзорное ведомство потребовало отменить ранее выданное разрешение на проведение работ.

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