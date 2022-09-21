В Самаре из-за строительства новой станции метро изымут деревянный дом по улице Самарской

Дом изъяли из-за строительства. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре стало известно об изъятии деревянного дома по улице Самарской, 227. Документ опубликовало правительство региона.

Согласно постановлению, дом попал в зону строительства новой станции метро «Театральная». Площадь деревянного здания составляет 94,5 квадратных метров. Также вместе с домом изымут два прилегающих посещения площадью в 32,3 и в 33,6 квадратных метров. Ранее сообщалось, что сразу несколько дом отправят под снос из-за проводимых работ.

Напомним, что вопрос расселения жильцов из изъятых домов, взяли под контроль на федеральном уровне. Самарцы получат дополнительные выплаты и социальные гарантии.