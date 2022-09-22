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Общество22 сентября 2022 6:40

В Советском районе Самары закончили работу над новым муралом «#киберусь»

Девушку в старинном сарафане сидит на коне, а вокруг нее — современные технологии
Ирина СИНЕГУБОВА
Победителя определит общественное голосование осенью этого года. Фото: администрация Самары

Победителя определит общественное голосование осенью этого года. Фото: администрация Самары

В Самаре на фасаде дома № 98 по улице Советской Армии закончилось создание нового уникального мурала «#киберусь» финалиста фестиваля уличного искусства «ФормART» Семёна Маверского.

— Завершился второй этап фестиваля, на котором проходила отрисовка работ на фасадах зданий, — рассказали в администрации Самары.

Художник изобразил на фасаде девушку в старинном сарафане, которая сидит на коне, а вокруг нее — современные технологии. Рядом стоит железный конь, в небе вместе с птицами летают дрон и самолет.

Фото и видеоматериалы процесса создания работы «#киберусь» разместят на сайте. Финал фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» пройдет уже в ближайшее время. Всего от Самарской области на фестиваль было подано 26 заявок.

Победителя определит общественное голосование осенью этого года. Обладатели призовых мест получат от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.