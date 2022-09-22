Огромные автомобильные пробки сковали Ново-Садовую в Самаре утром 22 сентября

Дорогу перекрыли только по полосам: по ночам – «в город», днем – «из города». Фото: 2ГИС

Сегодня, 22 сентября, утром улицу Ново-Садовую от проспекта Масленникова до улицы Часовой сковали огромные автомобильные пробки.

Судя по данным о пробках в 2ГИС, данный участок дороги отмечен бордовым цветом. Водители, которые попали в эту пробку, сообщают, что обычно спокойно добираются до работы.

Возникновение утренних пробок связано с ограничением движения по Ново-Садовой из-за ремонтных работ. Дорогу перекрыли только по полосам: по ночам – «в город», днем – «из города». Общественный транспорт работает в прежнем режиме.

Основные работы будут вестись круглосуточно. Их планируется завершить до ноября 2022 года. Напомним, движение транспорта ограничили в ночь на субботу, 17 сентября.