Коронавирус в Самарской области на 23 сентября 2022 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек

В настоящий момент COVID-19 болеют 2042 жителя губернии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области резко выросло количество заболевших коронавирусом. Пик заболеваемости пришелся на осень: если летом число случаев варьировалось в пределах 400-500, то к концу сентября перевалило за 2 тысячи.

Последние новости о коронавирусе на 23 сентября 2022 года

В настоящий момент COVID-19 болеют 2042 жителя губернии. 143 человека госпитализировали в больницы с подозрением на заболевание. Четыре пациента не сумели побороть болезнь. При этом количество людей, которые сумели справиться с коронавирусом, довольно высоко. Сегодня этот показатель равен 1667.

Эксперты отмечают, что полную вакцинацию в Самарской области уже прошли 2 202 237 человек. Процент коллективного иммунитета равен 9,4%.

Новые выплаты медработникам

22 сентября 2022 года стало известно о том, что медработники Самарской области получат дополнительные выплаты. Их предоставят врачам, работающим в стационарах медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу. Доплаты будут начислены за оказание диагностике и лечению ковида.

По данным региональных властей, сумма выплат составит 25% от размера оклада. Начисления будут производиться каждый месяц. Доплата будет прибавкой к должностному окладу.