В Самарской области рассмотрят вопрос прекращения отставки экс-судьи Анны Бондаренко

Вопрос будет рассмотрен в пятницу, 23 сентября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 23 сентября 2022 года, Квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрит вопрос прекращения отставки экс-судьи Промышленного районного суда Самары Анны Бондаренко. Информация размещена на сайте инстанции.

Прекратить отставку Бондаренко могут на основании закона «О статусе судей в РФ». Он гласит, что отставкой признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. Однако она может быть прекращена в случае выявления после ухода нарушений, допущенных при исполнении полномочий. Решение о прекращении лишит Анну Бондаренко звания судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.

Напомним, Анну Бондаренко задержали в октябре 2020 года при получении 400 тысяч рублей. Их она должна была передать своему коллеге, а тот, в свою очередь, вынести мягкий приговор одному из обвиняемых. На деле Бондаренко не собиралась отдавать деньги.

Суд приговорил экс-судью к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Также она должна будет заплатить в доход государства 60 тысяч рублей. Правда, исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком женщины 14 лет.

Отметим, что должность судьи Промышленного района остается открытой. Согласно информации с сайта Квалификационной коллегии судей губернии, 23 сентября также будут рассмотрены заявления трех кандидатов, которые претендуют на вакантное место. В списке значатся Наталья Антонова, Эльмира Табаева и Марина Чарикова.