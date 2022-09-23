Количество автобусов увеличили на маршруте № 67 в Самаре

Теперь на маршруте № 67 будут работать не 32, а 40 автобуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в сентябре 2022 года увеличили количество автобусов на маршруте № 67. Теперь по нему будут курсировать не 32, а 40 машин. Об этом стало известно на совещании под руководством председателя областного правительства Виктора Кудряшова.

Изменения связаны с продлением автобуса № 67. Если раньше он ходил от железнодорожного вокзала до микрорайона Крутые Ключи, то с 20 сентября 2022 года - до жилого квартала «Баварская деревня».

Сейчас власти региона также рассматривают вопрос о создании нового межмуниципального маршрута - № 367. Планируется, что он будет курсировать от пгт. Смышляевка до станции метро «Кировская» в Самаре. Пока от школы № 1 в поселке до ж/д станции Ягодная организовали мультимодальные заказные перевозки. Маршрут бесплатный. Пассажиры могут пересесть с него на автобус № 67 и на пригородные поезда.