На новом Заводском шоссе самарский блогер заснял открытые ливневки, поваленные столбы и труп собаки

Ранее сообщали, что реконструкцию Заводского шоссе должны завершить в августе 2022 года. Фото: скриншот видео

Сегодня, 23 сентября 2022 года, самарский блогер Евгений Щекин на новом Заводском шоссе заснял открытые ливневки, поваленные столбы и труп собаки.

— На проезжей части новой дороги отсутствуют решетки ливневой канализации, — делится блогер в сообществе Вконтакте "ЕЩЕ Самара".

В некоторых местах у ливневок даже нет защитного ограждения. Вдоль тротуара лежит поваленный столб уличного освещения, упавший прямо на тротуар. Еще один столб обнаружился на участке менее одного километра.

Помимо этого, прямо на тротуаре находится труп собаки. По словам блогера, на вид он лежит уже несколько дней. Ранее сообщали, что реконструкцию Заводского шоссе должны завершить в августе 2022 года.

Дорогу должны были привести в порядок еще к ноябрю 2020 года. На эти цели власти выделили около 650 миллионов рублей, но подрядчик не справился со своими обязательствами.

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