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Общество24 сентября 2022 14:05

Предприимчивый житель Самары продает травинку за 999 999 999 рублей

Об исключительных свойствах столь дорогого товара продавец умолчал
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарец ищет покупателя на свою травинку уже две недели

Самарец ищет покупателя на свою травинку уже две недели

Фото: Авито.

Житель Самары выставил на продажу необычный товар. Он решил найти нового владельца для травинки. Что в ней такого исключительного — загадка, но горожанин намерен отдать ее только за 999 999 999 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

В описании товара продавец был немногословен. Он коротко, но емко написал: «Трава». Судя по всему, сорвал самарец ее в районе улицы Гаражной. Отличаются ли местные травинки от тех, что растут в других районах города, сказать трудно. Однако продавец посчитал, что наличие насыщенного зеленого цвета и длинный стройный вид стоят того, чтобы заплатить такую крупную сумму денег.

Для тех, кому жизненно необходима в хозяйстве столь выдающаяся и удивительная травинка, отметим: объявление висит уже пару недель. За это время товар мог несколько подпортиться.

Напомним, жители Самары уже не в первый раз пытаются продать всякие безделушки (и не только) за баснословные деньги. К примеру, один из горожан хочет обменять бракованную копейку на автомобиль или 3 млн рублей, а другой обещает отдать тысячную купюру с красивым номером всего за 999 999 999 рублей.