Предприимчивый житель Самары продает травинку за 999 999 999 рублей

Самарец ищет покупателя на свою травинку уже две недели Фото: Авито.

Житель Самары выставил на продажу необычный товар. Он решил найти нового владельца для травинки. Что в ней такого исключительного — загадка, но горожанин намерен отдать ее только за 999 999 999 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

В описании товара продавец был немногословен. Он коротко, но емко написал: «Трава». Судя по всему, сорвал самарец ее в районе улицы Гаражной. Отличаются ли местные травинки от тех, что растут в других районах города, сказать трудно. Однако продавец посчитал, что наличие насыщенного зеленого цвета и длинный стройный вид стоят того, чтобы заплатить такую крупную сумму денег.

Для тех, кому жизненно необходима в хозяйстве столь выдающаяся и удивительная травинка, отметим: объявление висит уже пару недель. За это время товар мог несколько подпортиться.

Напомним, жители Самары уже не в первый раз пытаются продать всякие безделушки (и не только) за баснословные деньги. К примеру, один из горожан хочет обменять бракованную копейку на автомобиль или 3 млн рублей, а другой обещает отдать тысячную купюру с красивым номером всего за 999 999 999 рублей.