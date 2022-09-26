Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Самарской области в 2022 году

Первый снег может пойти в Самаре во второй половине ноября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда в Самарской области в 2022 году может выпасть первый снег. Начальник самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова высказала предположение, что это произойдет в ноябре.

- По статистике, первый снег в Самаре появляется во второй половине ноября. Скорее всего, так же будет и в 2022 году, - поделилась с «КП-Самара» специалист.

Людмила Анурова отметила, что пока это долгосрочные прогнозы. Точной гарантии, что первый снег выпадет в Самарской области в ноябре 2022 года, нет.

Также синоптик рассказала, когда в регион придет зима. Она может наступить раньше календарных сроков.