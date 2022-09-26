Обнародованы записи разговоров по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губдумы

Громкое дело рассматривает Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 сентября 2022 года, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой. Ее обвиняют в вымогательстве у депутата губернской думы Александра Милеева 200 млн рублей.

Сегодня в суде озвучили расшифровки переговоров обвиняемой и народного избранника. Из беседы на записи следует, что Александр Милеев якобы душил в бассейне своего дома некую женщину и грозил повесить на нее свои кредиты. Как пишет Волга Ньюс, депутат опроверг это, заявив, что у него нет ни бассейна, ни кредитов.

Кроме того, на записи Людмила Тархова будто бы говорит слуге народа, чтобы тот избрался в Госдуму РФ. Таким образом он помог бы Тарховым — поспособствовал в получении лицензии для предприятия, к которому имеет отношение семья экс-мэра Самары.

Напомним, Людмила Тархова получила сведения, распространение которых могло бы навредить Александру Милееву, в декабре 2020 года. По версии следствия, она начала шантажировать депутата и требовать с него 200 млн рублей. Сама обвиняемая настаивает, что просто хотела вернуть деньги, который ее отец якобы дал народному избраннику на развитие бизнеса. Для этого она решила использовать компромат. По словам адвоката Тарховой — Андрея Карномазова, он насчитывает семь позиций.