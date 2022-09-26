В Самарской области ожидается туман 27 сентября 2022 года

Видимость менее 500 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области продолжает удивлять. На смену бабьего лета пришло резкое похолодание.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе в начале рабочей недели температура воздуха упала до +11 градусов. Синоптики сообщают, что уже завтра утром, 27 сентября 2022 года, на губернию опустится туман. Видимость составит 500 метров и менее. В Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Пешеходам лучше носить светоотражающие элементы. Напомним, жителям региона рассказали, когда ждать первый снег.