Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 18:17

В Самарской области ожидается туман 27 сентября 2022 года

Об этом сообщили синоптики
Алена ПРОВКИНА
Видимость менее 500 метров

Видимость менее 500 метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области продолжает удивлять. На смену бабьего лета пришло резкое похолодание.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе в начале рабочей недели температура воздуха упала до +11 градусов. Синоптики сообщают, что уже завтра утром, 27 сентября 2022 года, на губернию опустится туман. Видимость составит 500 метров и менее. В Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Пешеходам лучше носить светоотражающие элементы. Напомним, жителям региона рассказали, когда ждать первый снег.