В Самарской области вручили повестку депутату губернской думы

Михаил Абдалкин является рядовым запаса. Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин получил повестку в военкомат. Ее народному избраннику вручили сотрудники учреждения. Об этом Михаил Абдалкин сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам народного избранника, он является рядовым запаса. Прийти в военный комиссариат Новокуйбышевска он должен на следующей неделе, 3 октября, со всеми необходимыми документами.

Между тем мобилизованные в Самаре продолжают прибывать в часть. 27 сентября 2022 года в Рощинский отправились мужчины из Промышленного района. Самарцы провожали земляков аплодисментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Братья нас там заждались»: показываем, как мобилизованных в Самаре отправляют в военную часть (подробности)

Будут ли еще рассылать повестки? Куда везут призывников? Спросили у военкома Самарской области самое важное о частичной мобилизации (подробности)