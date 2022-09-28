В Самарской области еще 2001 человек заболел коронавирусом 28 сентября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 112 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 27 сентября 2022 года количество заболевших составило около двух тысяч. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2001 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он стал больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 2245 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 112 человек, умерло три пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 27 сентября, количество заболевших сегодня незначительно уменьшилось. 27 сентября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 2089 человек.