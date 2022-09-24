Провожали аплодисментами: первых мобилизованных из Самарской области отправили к месту сбора военнослужащих

Призывников провожали родные, близкие и друзья / Фото: vk.com/chp_samara

Утром в субботу, 24 сентября 2022 года, жителей городов и районов Самарской области, призванных по частичной мобилизации, начали отправлять в Рощинский. Это те, кто уже получил повестку и отметился в военкомате. На место предварительного сбора мужчины приехали уже с вещами.

Проводить призывников пришли родные, близкие, друзья. Мужчины были сдержаны, спокойны и серьезны, при этом старались быть на позитиве и шутить. Своим видом мобилизованные вселяли в окружающих уверенность, что обязательно вернутся с победой. Прощаясь, родственники крепко обнимали и целовали своих мужей, сыновей и отцов.

После прощания мужчины расселись по автобусам и отправились к месту сбора военнослужащих — в поселок Рощинский. Их провожали аплодисментами. По прибытии на место, где находится воинская часть, призывникам нужно будет пройти медицинское освидетельствование. После этого им предстоит боевое слаживание — это комплекс специальных тренировочных мероприятий.

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