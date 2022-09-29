Погода в начале октября принесет жителям Самары тепло и сильный ветер

Скорость ветра будет составлять от 12 до 17 м/с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные наступает октябрь, погода в начале которого принесет самарцам тепло и сильный ветер.

По данным GISMETEO, 1 и 2 октября 2022 года в Самаре ожидаются прояснения, температура воздуха днем составит 16-20 °C, ночью – 10-14 °C, а максимальная скорость ветра – 6-13 м/с.

А вот следующую неделю ожидается умеренная теплая погода без осадков. Небольшой дождь возможен только в понедельник. С 3 по 9 октября в областной столице днем температура будет от 16 до 20 °C, ночью – от 10 до 14 °C.

В эти дни прогнозируется усиление ветра. Его скорость будет составлять от 12 до 17 м/с. Максимальную ветер достигнет 3, 4 и 6 октября.

Также в воскресенье, 2 октября, Самарскую область накроет 6-балльная магнитная буря. А сегодня, 29 сентября, в регионе сохраняются дожди.