Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 11:03

Самарец показал, как сильный ливень заливает город 29 сентября 2022 года

В регионе бушует непогода
Алена ПРОВКИНА
Самарцы пытаются спастись от сильного ливня. Фото: "ЕЩЕ Самара"

Самарцы пытаются спастись от сильного ливня. Фото: "ЕЩЕ Самара"

В Самаре городской блогер показал последствия сильного ливня 29 сентября 2022 года. В регионе продолжает бушевать непогода.

Специалисты отмечают, что во вторник температура воздуха составит +10…+16 градусов. Уже на протяжении несколько часов в областной столице продолжается ливень. Синоптики сообщают, что 30 сентября 2022 года регион накроет плотный туман. Видимость составит 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, 2 октября 2022 года в губернии температура воздух достигнет +22 градусов. Самарцы смогут попрощаться с теплом перед холодами.