Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 13:29

В ТТУ Самары рассказали, когда трамваи вернутся на ул.Галактионовскую

Деньги на эти цели уже заложены в бюджете
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Из-за строительства метро трамвайные пути на ул.Галактионовской разобрали

Из-за строительства метро трамвайные пути на ул.Галактионовской разобрали

Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары рассказали, когда трамваи вернутся на ул.Галактионовскую. Как сообщил журналисту «КП-Самара» руководитель ТТУ Михаил Ефремов, деньги на эти цели в бюджете уже заложены.

По словам руководителя ТТУ, рельсы, демонтированные с улицы Галактионовской из-за строительства станции метро «Театральная», обязательно вернутся на свое привычное место.

- Это произойдет сразу после окончания строительных работ по возведению станции метро, - пояснил Михаил Ефремов. – Для этого не понадобится выделять дополнительное финансирование, средства на возвращение трамвайных путей, на новые рельсы и провода уже заложены в смету строительства метро.

Также Михаил Ефремов сообщил, что трамваи в Самаре уже начали готовить к зиме. Глава ТТУ рассказал о планах по обновлению трамвайных путей на ул.Ново-Садовой и закупке новых вагонов.