В мэрии назначили нового главу департамента градостроительства Самары

Депстрой Самары возглавил Василий Чернов Фото: Яндекс.карты

В департаменте градостроительства Самары произошли кадровые перестановки. Накануне, 28 сентября 2022 года, уволили главу ведомства Сергея Шанова. Однако его кресло пустовало недолго. Чиновнику уже подыскали замену.

В четверг, 29 сентября 2022 года, на сайте администрации Самары разместили информацию о новом главе депстроя. Руководителем ведомства назначили Василия Чернова, который до недавнего времени трудился на посту заместителя.

Напомним, Сергея Шанова уволили в связи с утратой доверия. Причиной этому стало возникновение конфликта интересов, о котором чиновник сообщил с опозданием. По правилам, он должен был направить уведомление своему руководству сразу же, как узнал о данной ситуации. В мэрии Самары отметили, что увольнение Сергея Шанова никак не связано с поездкой в Дубай.