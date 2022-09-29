Главу департамента градостроительства Самары Сергея Шанова уволили с поста

Чиновник нарушил сроки подачи специального уведомления. Фото: администрация Самары

Вчера, 28 сентября, руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова уволили из городской администрации в связи с утратой доверия.

— Причиной стало нарушение федерального закона о муниципальной службе в части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов, — сообщает администрация Самары.

Сергей Шанов подал уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Но нарушение заключается в том, что сделал он это не сразу, а позднее.

В мэрии отдельно сказали, что возникшая ситуация никак не связана с рассмотрением представления прокуратуры по поводу командировки в рамках обучения в Дубае. Чиновника заподозрили в растрате бюджетных денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат считает, что в деле главы депстроя Самары нет состава преступления

Сергея Шанова обвиняют в растрате бюджетных денег при поездке в Дубай (подробности)

В мэрии прокомментировали уголовное дело против главы депстроя Самары Сергея Шанова

Власти уверяют, что в работе чиновника не было никаких нарушений (подробности)