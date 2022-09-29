В Самаре уволили главу депстроя Сергея Шанова. Но Дубай не виноват

Сергей Шанов руководил департаментом градостроительства Самары почти четыре года Фото: администрация Самары

В Самаре уволили главу департамента градостроительства Сергея Шанова. Он покинул свой пост из-за утраты доверия 28 сентября 2022 года. Однако, как утверждают в городской администрации, данная кадровая перестановка никак не связана с поездкой чиновника в Дубай.

Возник конфликт интересов

— Причиной увольнения Сергея Шанова стало выявленное нарушение ФЗ «О муниципальной службе в РФ». Муниципальный служащий, являясь стороной конфликта интересов, не принял мер по предотвращению или урегулированию данной ситуации, — отметили в мэрии Самары.

Насколько известно, Сергей Шанов узнал о возникновении личной заинтересованности при исполнении своих обязанностей. Это могло привести к конфликту интересов. Чиновник должен был сразу же сообщить об этом. Однако он подал соответствующее уведомление значительно позднее. Глава депстроя утратил доверие и потерял свою должность.

Дубай не виноват

Ранее Сергей Шанов попал в поле зрения правоохранителей. Его подозревают в растрате бюджетных денег при поездке в Дубай — в незаконном получении возмещения из городского бюджета около 70 тысяч рублей. Официальная причина командировки — обучение, однако стражи порядка считают, что ее целью был туризм. В отношении чиновника возбудили уголовное дело. В начале августа 2022 года Сергея Шанова отстранили от занимаемой должности. Прокуратура направила представление в администрацию Самары с требованием уволить его, но та отказалась. Позиция мэрии по этому вопросу осталась неизменна.

— Увольнение Сергея Шанова не связано с рассмотрением представления прокуратуры по поводу его командировки в Дубай в рамках обучения. Администрация Самары считает, что он не совершал противоправных действий, — отметили власти города.

Аналогичные претензии у прокуратуры появились и к другому чиновнику — главе департамента транспорта Сергею Маркину. Его тоже потребовали уволить в связи с утратой доверия после поездки в Дубай. Однако добиться этого правоохранителям пока не удалось. Сергей Маркин продолжает занимать свой пост.

Уже нашли замену

Напомним, Сергей Шанов руководил департаментом градостроительства Самары около четырех лет — с декабря 2018 года. Ему уже подыскали замену. На сайте администрации Самары появилась информация, что теперь главой ведомства стал Василий Чернов.

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