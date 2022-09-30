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Общество30 сентября 2022 6:20

Движение трамваев по ул. Ново-Вокзальной восстановили в Самаре утром 30 сентября 2022 года

Обвал грунта возле рельсов устранили
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамваи № 7, 20 и 20к вернулись на прежние маршруты

Трамваи № 7, 20 и 20к вернулись на прежние маршруты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре устранили обвал грунта на улице Ново-Вокзальной. Движение трамваев по ней полностью восстановили. Об этом утром в пятницу, 30 сентября 2022 года, сообщили в департаменте транспорта.

- Движение трамваев через улицу Ново-Вокзальную на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой восстановлено в оба направления, - отметили представители ведомства в соцсетях.

Напомним, грунт обвалился 29 сентября 2022 года со стороны рельсов, которые ведут по направлению «в город». Именно рядом с ними уже второй месяц ведется капитальный ремонт теплосети. Движение трамваев № 7, 20 и 20к на этом участке временно закрыли. Их направили в объезд.