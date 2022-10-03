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Политика3 октября 2022 12:10

В Самаре уволили руководителя департамента градостроительства и поставили нового

Глава депстроя утратил доверие и потерял свою должность
Ирина СИНЕГУБОВА
Сергей Шанов был главой департамента градостроительства Самары с декабря 2018 года.

Сергей Шанов был главой департамента градостроительства Самары с декабря 2018 года.

Фото: администрация Самары

В Самаре уволили главу департамента градостроительства Сергея Шанова. Согласно обновленной информации на сайте городской администрации его место занял Василий Чернов.

Напомним, Сергей Шанов покинул свой пост из-за утраты доверия 28 сентября 2022 года. Как утверждают в городской администрации, данная кадровая перестановка никак не связана с поездкой чиновника в Дубай.

Чиновник утратил доверие из-за того, что подал позже срока уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сергей Шанов был главой департамента градостроительства Самары около четырех лет – с декабря 2018 года.