В Самаре уволили руководителя департамента градостроительства и поставили нового

Сергей Шанов был главой департамента градостроительства Самары с декабря 2018 года. Фото: администрация Самары

В Самаре уволили главу департамента градостроительства Сергея Шанова. Согласно обновленной информации на сайте городской администрации его место занял Василий Чернов.

Напомним, Сергей Шанов покинул свой пост из-за утраты доверия 28 сентября 2022 года. Как утверждают в городской администрации, данная кадровая перестановка никак не связана с поездкой чиновника в Дубай.

Чиновник утратил доверие из-за того, что подал позже срока уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сергей Шанов был главой департамента градостроительства Самары около четырех лет – с декабря 2018 года.