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Общество4 октября 2022 6:52

Татьяна Мрдуляш покинула пост министра культуры Самарской области

Ведомству уже подыскали временного руководителя
Анастасия ФИЛАТОВА
Татьяна Мрдуляш руководила Минкультом около полутора лет / Фото: vk.com/tpmrdulyash

Татьяна Мрдуляш руководила Минкультом около полутора лет / Фото: vk.com/tpmrdulyash

Татьяна Мрдуляш покинула пост министра культуры Самарской области. Последним ее рабочим днем в этой должности стал понедельник, 3 октября 2022 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

- Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время. Мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это трудное решение, но, я уверена, любой меня поймет, - отметила Татьяна Мрдуляш.

Напомним, Татьяна Мрдуляш занимала пост министра культуры с февраля 2021 года. Ей уже подыскали замену. Руководить ведомством будет Ирина Калягина. Она будет работать в этой должности с приставкой «врио». Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.