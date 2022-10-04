Татьяна Мрдуляш руководила Минкультом около полутора лет / Фото: vk.com/tpmrdulyash

Татьяна Мрдуляш покинула пост министра культуры Самарской области. Последним ее рабочим днем в этой должности стал понедельник, 3 октября 2022 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

- Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время. Мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это трудное решение, но, я уверена, любой меня поймет, - отметила Татьяна Мрдуляш.

Напомним, Татьяна Мрдуляш занимала пост министра культуры с февраля 2021 года. Ей уже подыскали замену. Руководить ведомством будет Ирина Калягина. Она будет работать в этой должности с приставкой «врио». Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.