Военкоматы ЦВО продолжают отправлять мобилизованных в пункт приема под Самарой

После формирования подразделений мобилизованные приступят к боевому слаживанию / Фото: пресс-служба ЦВО

Мужчины, призванные по частичной мобилизации, продолжают прибывать в пункт приема личного состава под Самарой. Их отправляют туда военные комиссариаты Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Пункт приема развернут на базе одной из воинских частей ЦВО под Самарой. Мобилизованным выдают там зимний и летний комплекты военной формы, снаряжение и банковские карты. После формирования подразделений им выдадут оружие, затем они приступят к боевому слаживанию – это специальный комплекс тренировок. Те, кто прибыл в воинскую часть ранее, уже приступили к необходимой подготовке.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. С этого дня жителям страны начали приходить повестки в военкоматы. В первую очередь призывают тех, кто служил и имеет боевой опыт.

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