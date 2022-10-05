Министерству культуры Самарской области назначили временного руководителя

Ирина Калягина уже не в первый раз становится врио министра культуры

В министерстве культуры Самарской области произошли кадровые перестановки. В начале недели пост руководителя ведомства покинула Татьяна Мрдуляш. Теперь вместо нее на эту должность назначили Ирину Калягину, но пока только в статусе врио. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Ирина Калягина проработала 17 лет в музее имени П.В. Алабина. В 2015 году она заняла пост заместителя министра культуры — руководителя департамента стратегического планирования и развития отрасли. Ее уже не в первый раз назначают временным руководителем. В 2019 году Ирина Калягина около двух месяцев исполняла обязанности министра культуры после ухода Сергея Филиппова.

Напомним, Татьяна Мрдуляш решила покинуть свой пост, который занимала с февраля 2021 года, по личным причинам. Как она сообщила на своей странице в соцсети, ей нужно заняться здоровьем ребенка. Последним ее рабочим днем в министерстве культуры стало 3 октября 2022 года.