Подготовка к перекрытию перекрестка ул. Полевой и Ново-Садовой стартовала в Самаре

Рабочим предстоит смонтировать более 100 дорожных знаков и отрегулировать несколько светофоров Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала подготовка к предстоящему перекрытию перекрестка улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Движение там ограничат в субботу, 8 октября 2022 года. Сейчас на этом участке и прилегающих улицах устанавливают специальные дорожные знаки и предупреждающие таблички. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие установили восемь опор, на которых размесят аншлаги для пешеходов и информационные щиты для автомобилистов. Накануне, 5 октября, специалисты также смонтировали большинство знаков (всего их будет свыше 100) на Полевой, Самарской, Ново-Садовой, Первомайской и других улицах. В четверг, 6 октября, они займутся установкой дополнительного светофора на пересечении улиц Ново-Садовой и Невской. На других перекрестках, которые задействуют для объезда, отрегулируют светофоры.

Напомним, движение на пересечении Полевой, Самарской и Ново-Садовой ограничат для перекладки инженерных коммуникаций. Это необходимо для продолжения строительства метро. Специалисты должны справиться с работами за 39 дней. Ранее «КП-Самара» писала, как во время перекрытия будет ходить общественный транспорт.