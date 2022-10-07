СК расследует дело о коррупции в Самарском бюро медсоцэкспертизы

Сейчас в деле фигурируют три факта получения взяток на общую сумму в 1,65 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудников Самарского бюро медико-социальной экспертизы заподозрили в коррупционных преступлениях. По предварительным данным, они получали через посредников взятки за установление инвалидности. В СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело, пишет в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, прилагая копию соответствующего постановления.

- В СУ СКР передано для дальнейшего расследования уголовное дело по многочисленным фактам передачи взяток сотрудникам БМСЭ за получение лже-инвалидности. Ранее его возбудили военные следователи ЦВО. В деле фигурируют три доказанных факта на общую сумму 1,65 млн рублей, - сообщил народный избранник.

Насколько известно, в декабре 2020 года экспертный состав БМСЭ установил жителю региона вторую группу инвалидности. Ее срок должен был истечь в ноябре 2021-го. Мужчина решил избежать сложной процедуры продления инвалидности и передал через посредника 650 тысяч рублей. За это ему установили инвалидность второй группы бессрочно. Еще одно вознаграждение в 450 тысяч рублей помогло получить супруге мужчины инвалидность третьей группы бессрочно. Потом этой схемой воспользовался знакомый взяткодателя. Как считает следствие, ему вторая группа инвалидности (тоже бессрочная) обошлась в 500 тысяч рублей. Отметим, что все три взятки передавались на территории Усть-Кинельского в Кинельском районе.

По словам Александра Хинштейна, правоохранители провели у посредника обыски. Они нашли у него «черную бухгалтерию», где зафиксировано более 150 преступных операций. Уголовное дело возбуждено в отношении двух взяткодателей (одного также подозревают в посредничестве) и неустановленных лиц БМСЭ.

Напомним, ранее фигурантом уголовного дела стал глава Самарского БМСЭ Дмитрий Драч. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и в ущербе бюджету на 280 млн рублей. По версии следствия, он приобрел несколько объектов недвижимости, часть из которых нельзя было использовать. В настоящее время Дмитрий Драч уволен из бюро.