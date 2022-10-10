Новым заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области назначили Александра Афанасьева

В органах внутренних дел полковник работает с 1997 года. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно, что новым заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области назначили полковника полиции Александра Афанасьева. На должность назначен в сентябре 2022 года указом президента.

Согласно информации ГУ МВД по Самарской области, Александру Афанасьеву 45 лет. В органах внутренних дел он работает с 1997 года с должности милиционера УВО при ГУВД Санкт-Петербурга. В 2017 году он занял пост начальника управления по работе с личным составом УМВД по Магаданской области.

Почти через год Александр Афанасьев получил аналогичную должность в ГУ МВД по Самарской области. У полковника есть ведомственные награды и опыт участия в боевых действиях.

Ранее президент России назначил нового начальника ГУ МВД по Самарской области. Им стал генерал-лейтенант Игорь Иванов, который до этого работал на аналогичной должности в Кемеровской области.

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