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Общество10 октября 2022 4:10

Новым заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области назначили Александра Афанасьева

Полковник имеет ведомственные награды и является участником боевых действий
Ирина СИНЕГУБОВА
В органах внутренних дел полковник работает с 1997 года.

В органах внутренних дел полковник работает с 1997 года.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно, что новым заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области назначили полковника полиции Александра Афанасьева. На должность назначен в сентябре 2022 года указом президента.

Согласно информации ГУ МВД по Самарской области, Александру Афанасьеву 45 лет. В органах внутренних дел он работает с 1997 года с должности милиционера УВО при ГУВД Санкт-Петербурга. В 2017 году он занял пост начальника управления по работе с личным составом УМВД по Магаданской области.

Почти через год Александр Афанасьев получил аналогичную должность в ГУ МВД по Самарской области. У полковника есть ведомственные награды и опыт участия в боевых действиях.

Ранее президент России назначил нового начальника ГУ МВД по Самарской области. Им стал генерал-лейтенант Игорь Иванов, который до этого работал на аналогичной должности в Кемеровской области.

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