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Общество10 октября 2022 10:23

Детей мобилизованных в Самарской области обеспечат бесплатными обедами в школах

Про дополнительные меры поддержки военнослужащих сообщил губернатор Дмитрий Азаров
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Детей мобилизованных обеспечат бесплатными горячими обедами в школах

Детей мобилизованных обеспечат бесплатными горячими обедами в школах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детей мобилизованных в Самарской области обеспечат бесплатными горячими обедами в школах. О принятии дополнительных мер поддержки военнослужащих 10 октября 2022 года сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- Рассчитывать льготу будут с момента, когда мобилизованный зачисляется в воинское подразделение, - пояснил глава региона.

Также 10 октября 2022 года было принято решение о том, что семьи мобилизованных в Самарской области будут освобождены от платы за детский сад. А сами призванные резервисты получат единовременные подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей.