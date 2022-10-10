Детей мобилизованных в Самарской области обеспечат бесплатными обедами в школах

Детей мобилизованных обеспечат бесплатными горячими обедами в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детей мобилизованных в Самарской области обеспечат бесплатными горячими обедами в школах. О принятии дополнительных мер поддержки военнослужащих 10 октября 2022 года сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

- Рассчитывать льготу будут с момента, когда мобилизованный зачисляется в воинское подразделение, - пояснил глава региона.

Также 10 октября 2022 года было принято решение о том, что семьи мобилизованных в Самарской области будут освобождены от платы за детский сад. А сами призванные резервисты получат единовременные подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей.