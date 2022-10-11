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Общество11 октября 2022 9:56

В Самарской области в два раза увеличилось количество венерических заболеваний

Специалисты Самарастата рассказали, какими венерическими заболеваниями чаще всего болеют самарцы
Ирина СИНЕГУБОВА
Возросли случаи гонококковой инфекции, сифилиса и ВИЧ.

Возросли случаи гонококковой инфекции, сифилиса и ВИЧ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Самарастата на август 2022 года, в Самарской области увеличилось количество венерических заболеваний.

— В августе этого года в регионе было 46 больных сифилисом, а в августе прошлого года – 23 жителей. Увеличение за год произошло в два раза, — говорится в докладе Самарастата.

Возросли случаи гонококковой инфекции. Жителей региона, у которых ее обнаружили, стало в 1,9 раза больше. В августе этого года их количество составило 38 человек, а в августе прошлого года – 20.

Помимо этого, в Самарской области увеличилось количество заболевших ВИЧ. В этом году ее обнаружили у 214 жителей губернии, а в прошлом году у – 186 человек.

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