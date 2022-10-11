Адвокаты экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских требуют сменить прокурора

Заседание суда перенесли из-за болезни Вячеслава Хомских. Фото: Анастасия РЕШ

Ленинский районный суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела против экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Первое заседание должно было состояться 11 октября, однако в последний момент его перенесли из-за болезни подсудимого – о ней стало известно лишь в день заседания.

Защитники Хомских считают, что их подзащитному могло стать плохо из-за переживаний, ведь, по их мнению, он невиновен. Напомним, что бывшего начальника полиции Самары подозревают в получении взяток от ОПГ «Законовские». По версии следствия, с 2011 по 2017 год Вячеслав Хомских получил от преступников 22 миллиона рублей и белую «Ниву». Ленинский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89 миллионов рублей. Подсудимый с этим не согласился и обжаловал приговор. Областной суд вернул дело в первую инстанцию из-за того, что дело рассматривала та же судья, что судила другого правоохранителя, который брал взятки у «Законовских».

На заседании 11 октября 2022 года адвокат бывшего начальника самарской полиции заявил, что будет просить отвод прокурору Сергею Шеянову - Во время первого процесса я заявлял отвод судье, с моими доводами не согласились, но в итоге областной суд отменил из-за этого приговор, - заявил журналистам адвокат Вячеслава Хомских Сергей Арзиани. – Я уверен, что прокурор тоже может быть предвзятым, и указал на это в ходатайстве об отводе.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.