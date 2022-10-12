В Самаре не состоялся концерт Димы Билана 11 октября 2022 года

Причина отмены выступления артиста не озвучивалась. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 11 октября 2022 года, самарских поклонников Димы Билана ожидало разочарование. На этот день был намечен концерт певца – он планировал выступить в МТЛ «Арена». Однако выступление перенесли. Информацию сообщили в пресс-службе портала КонцертСамара.

– Концерт Димы Билана перенесен. Новая дата будет объявлена позже. Все билеты остаются действительными, – сообщили в пресс-службе портала 7 октября, накануне планируемого выступления артиста.

Отмечается, что теперь концерт Димы Билана в областной столице состоится только в следующем году. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, Дима Билан уже отметился в Самаре своими экстравагантными выступлениями. В 2019 году артист устроил настоящий «пьяный концерт», изрядно возмутив местных поклонников. Впрочем, после певец принес свои извинения.