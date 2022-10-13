В Самаре суд арестовал счета бренда H&M из-за иска владельца ТЦ «Гудок»

Шведская компания должна погасить задолженность по договору аренды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно решение суда об аресте счетов бренда H&M. Информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда Самарской области.

— Принять обеспечительные меры. Наложить арест на денежные средств "Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц" в пределах заявленной суммы исковых требований, — говорится в документе.

Речь идет о сумме равной 295 640 667 рублям. Ранее сообщалось, что большая часть из этой суммы покроет убытки, а остальное приписывают к неосновательному обогащению. Шведская компания должна погасить задолженность по договору аренды.

Напомним, бренд H&M закрыл свои магазины в регионе по «техническим причинам». В августе этого года их временно открыли, чтобы распродать оставшиеся вещи.