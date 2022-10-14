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Общество14 октября 2022 9:55

В Самаре началось строительство дороги по ул. 22 Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе

Заместитель главы города Самара Владимир Василенко рассказал, что там начались земельные работы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
На Ново-Садовой уже открыли рабочее движение, а вскоре хороших дорог в Самаре станет еще больше

На Ново-Садовой уже открыли рабочее движение, а вскоре хороших дорог в Самаре станет еще больше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовали земельные работы на строительстве дороги, которая соединит 22 Партсъезда и Московское шоссе. Об этом в эфире на радио Комсомольская правда в Самаре рассказал заместитель главы Самары Владимир Василенко. Также он сказал, что открытие прямого хода по улице Ново-Садовой - это подарок к Дню работников дорожного хозяйства, ведь пустить движение по главной улице города удалось раньше срока.

Строительство поперечника также входит в планы по открытию развязки, появление новой дороги снизит транспортную напряженность в этом районе. Как отметил Владимир Василенко, некоторые неудобства которые придется потерпеть автомобилистам оправданы, ведь когда даже в доме делается ремонт, обойтись совсем без ограничений нельзя. Зато потом в городе появится хорошая новая дорога в максимально нужном месте.

Строительство поперечника также должно быть завершено в 2023 году.