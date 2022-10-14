В Самаре началось строительство дороги по ул. 22 Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе

На Ново-Садовой уже открыли рабочее движение, а вскоре хороших дорог в Самаре станет еще больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовали земельные работы на строительстве дороги, которая соединит 22 Партсъезда и Московское шоссе. Об этом в эфире на радио Комсомольская правда в Самаре рассказал заместитель главы Самары Владимир Василенко. Также он сказал, что открытие прямого хода по улице Ново-Садовой - это подарок к Дню работников дорожного хозяйства, ведь пустить движение по главной улице города удалось раньше срока.

Строительство поперечника также входит в планы по открытию развязки, появление новой дороги снизит транспортную напряженность в этом районе. Как отметил Владимир Василенко, некоторые неудобства которые придется потерпеть автомобилистам оправданы, ведь когда даже в доме делается ремонт, обойтись совсем без ограничений нельзя. Зато потом в городе появится хорошая новая дорога в максимально нужном месте.

Строительство поперечника также должно быть завершено в 2023 году.