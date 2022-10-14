Коронавирус в Самарской области на 15 октября 2022 года: заболели около 500 человек

Было госпитализировано в медицинские учреждения 57 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самаре на 15 октября 2022 года. Заболеваемость коронавирусной инфекцией незначительно снизилась. За прошедшие сутки болезнь подхватили около 500 человек. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Чисто заболевших перестает расти

В Самарской области по данным оперативного штаба на 15 октября 2022 года количество заболевших незначительно уменьшилось. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 524 человек.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 682 жителям региона. За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 57 человек, умерло три пациента.

Было проведено 10 602 лабораторных исследований на КВИ, 179 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 14 октября, количество заболевших сегодня увеличилось. 14 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 562 человек.

Наибольшее количество случаев в областном центре

Еще 141 случай COVID-19 подтвердили в г. Самара, 139 – в г. Тольятти, 20 – в г.Новокуйбышевск, 19 – в Нефтегорском районе, 18 – в г. Сызрань, 17 – в Сергиевском районе, 16 – в Хворостянском районе, по 15 – в Волжском и Похвистневском районах, 14 – в Шигонском районе, 13 – в г. Похвистнево, 12 – в Приволжском районе, 11 – в Кинель-Черкасском районе, по 10 – в Ставропольском и Пестравском районах.

Помимо этого, 9 человек заболели в г.Жигулевск, 8 – в г. Отрадный, по 7 – в Большеглушицком и в Безенчукском районах, 5 – в Алексеевском районе, по 4 – в Сызранском и Кошкинском районах, по 2 – в Большечерниговском, Богатовском и Елховском районах, по 1 – в г. Чапаевск, в Камышлинском, Красноярском и Красноармейском районах.

Около 700 тысяч человек прошли повторную вакцинацию

По данным на 14 октября 2022 года, процедуру прошли более 700 тысяч жителей. Информацию озвучили в региональном правительстве.

– На территории региона работают более 200 стационарных прививочных пунктов. Маломобильные пациенты и старшее поколение могут пройти вакцинацию на дому, – напомнили в правительстве Самарской области.

Прививочные бригады могут выехать в организованные коллективы на предприятия, а также в образовательные учреждения для вакцинации сотрудников. Проходить повторную вакцинацию рекомендуют каждые шесть месяцев.