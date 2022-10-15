Правительство Самарской области выплатит призванным на военную службу 50 тысяч рублей

Начисления уже поступают на карты бойцов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона оказывают финансовую поддержку гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие получают единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Соответствующее решение 10 октября 2022 года принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уже на следующий день все необходимые документы были подготовлены и приняты. А с 12 октября начались первые выплаты. По данным на 13 октября 2022 года, финансовую поддержку получили две трети мобилизованных.

Власти отмечают, что первыми выплату получили военнослужащие, данные о которых оперативно были переданы министерством обороны в региональное правительство. По мере предоставления данных начисления будут продолжены.