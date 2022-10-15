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Общество15 октября 2022 9:20

Правительство Самарской области выплатит призванным на военную службу 50 тысяч рублей

Единовременную выплату получат все мобилизованные граждане
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Начисления уже поступают на карты бойцов.

Начисления уже поступают на карты бойцов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона оказывают финансовую поддержку гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие получают единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Соответствующее решение 10 октября 2022 года принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уже на следующий день все необходимые документы были подготовлены и приняты. А с 12 октября начались первые выплаты. По данным на 13 октября 2022 года, финансовую поддержку получили две трети мобилизованных.

Власти отмечают, что первыми выплату получили военнослужащие, данные о которых оперативно были переданы министерством обороны в региональное правительство. По мере предоставления данных начисления будут продолжены.