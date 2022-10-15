«Мы почувствуем тепло ваших рук»: в Самаре военнослужащий поблагодарил волонтеров за теплые балаклавы

Добровольцы шьют балаклавы из теплых тканей. Фото: vk.com/gvozdika2014

Волонтеры Самарской области продолжают оказывать помощь военнослужащим. Носилки, теплые носки, обмундирование – лишь малая часть того, что добровольцы создают для героев СВО. На днях они отправили балаклавы в один из батальонов под Самарой. Об этом сообщили в ОФ ВСПО «Гвоздика» г. Тольятти.

– Переданы 450 теплых балаклав, 450 пар войлочных стелек и 40 саперных кошек. 90 балаклав переданы во второе подразделение, – рассказали в фонде.

Фонд «Гвоздика» также поделился видеозаписью, на которой военнослужащие благодарят земляков за поддержку.

– Дорогие наши женщины, хозяюшки. Вы привезли более 400 балаклав на целый батальон. Знаете, когда каждый солдат их наденет, он почувствует тепло – в первую очередь, тепло ваших рук. Большое вам человеческое спасибо. Нам очень нужно, чтобы вы нас ждали и гордились своими соотечественниками, – обратился военнослужащий.

По данным фонда, на днях будет завершен пошив еще 450 балаклав. Работа продолжается.

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