В Самаре детей военнослужащих обеспечат бесплатным горячим питанием в школах

Информацию о льготах озвучили в ходе единого консультационного дня. Фото: администрация Самары

В Самаре 15 октября состоялся единый консультационный день для семей мобилизованных, добровольцев и участников СВО. С самарцами встретились глава города Елена Лапушкина, военком региона Алексей Вдовин, а также представители других ведомств и служб.

– Прозвучало множество разнообразных вопросов. Какие-то можно решить на месте, другие требуют проработки. Мы постарались собрать представителей многих служб и ведомств, чтобы родственники могли здесь на месте оперативно получить нужную консультацию. Безусловно, это работу будем продолжать – я буду выезжать в районы, проводить личные приемы, – поделилась Елена Лапушкина.

Как сообщила руководитель городского департамента опеки и попечительства Ольга Слесарева, сегодня для военнослужащих действует ряд льгот. Они приняты как на региональном, так и на городском уровнях. В частности, дети военнослужащих смогут бесплатно питаться в школах, посещать детсады и учреждения дополнительного образования.

– Хочется, чтобы семьи наших парней не чувствовали себя брошенными, беззащитными, облегчить быт и те проблемы, с которыми столкнулись родные военнослужащих, насколько мы можем это сделать. Через этот этап мы проходим вместе с ними, мы вместе ждем возвращения ребят с победой домой и на свои рабочие места, – подчеркнула мэр Самары.

Отмечается, что у каждой семьи есть куратор, к которому родственники могут в любое время обратиться за решением того или иного вопроса.

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Информацию сообщил глава города Николай Ренц (подробности)