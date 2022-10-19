В Самаре суд отобрал автомобиль у виновника смертельной аварии на ул. Солнечной

Банк решил взыскать с должника задолженность через суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Виновник смертельного ДТП на улице Солнечной, которое произошло в 2019 году, вновь оказался в центре судебных разбирательств. На этот раз – из-за неисполнения кредитных обязательств перед банком. Информация размещена на сайте областного суда.

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 года Марк Ланцов взял кредит в размере 5,3 млн. рублей в КБ «Локо-Банк». В качестве залога он оставил банку свой автомобиль. Однако платить кредит и гасить проценты заемщик не сумел.

– К 2022 году задолженность достигла 4,1 млн. рублей, из которых 3,9 млн. рублей – основной долг и 1,5 млн. рублей – задолженность по плановым процентам, – сообщается в материалах дела.

Банк попытался решить вопрос через суд. Кредитная организация направила иск, в котором требовала взыскать с Ланцова задолженность, а также обратить взыскание на находящийся в залоге автомобиль.

Представитель Ланцова заявил, что заемщик не мог оплачивать кредит по двум обстоятельствам: в начале – из-за коронавирусной инфекции, а после – в связи с тюремным заключением. Впрочем, причинную связь между пандемией коронавируса и неисполнением обязательств по кредитному договору ответчик не доказал. В результате суд встал на сторону банка.

– Взыскать с Ланцова Марка задолженность по кредитному договору в размере 4,1 млн. рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 34,7 тысяч рублей. Обратить взыскание на предмет залога – автомобиль, принадлежащий Ланцову – путем продажи с публичных торгов, – следует из решения суда.

Марк Ланцов известен жителям Самары и области по трагическим событиям 2019 года. Тогда на улице Солнечной произошло смертельное ДТП. Toyota Rav 4 и принадлежавший Ланцову Aston Martin столкнулись, после чего Toyota отлетела на тротуар, где в тот момент находилась женщина и маленький ребенок. Малыш чудом выжил, а вот женщина, которая оказалась его няней, погибла.

Виновником ДТП признали Марка Ланцова. Его приговорили к двум годам лишения свободы.