В Самаре финансовый эксперт дал оценку активности населения и экономической обстановке

Некоторые товары исчезнут с прилавков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре финансовый эксперт рассказал о потребительской активности. Многие горожане стараются снизить расходы и быть более сдержанными.

Ранее журналисту «КП-Самара» управляющая самарским отделением банка России Марина Мясникова рассказала об инфляции и перспективах в областной столице. Отмечают, что многие местные жители предпочитают сберегать накопленные средства и не тратить из-за сложившейся ситуации. Многие пока не решаются совершить крупные покупки. В регионе также отслеживают снижение годовой инфляции до 14,4%.

Напомним, также эксперты поделились опасениями: страна может оказаться в обстановке 80-х годов. Многие товары поступают из-за границы, но, пока что, не производятся на территории страны. Сдержанная активность покупателей сказывается на замедлении годового темпа прироста цен на непродовольственные товары.