В Самаре на недоступном граффити в память о Денисе Ковбе появились вандалистские надписи

Граффити не в лучше виде. Фото: https://vk.com/eshcho

Вандалы изрисовали надписями и рисунками граффити в память о футболисте "Крыльев Советов", которое ранее нарисовали на заброшенном здании на берегу Волги. Появилось оно в ноябре 2021 года, его нарисовал уличный художник Фугас из объединения Aksometry Lab.

Блогер Евгений Щекин поделился кадрами, как граффити выглядит сейчас. Изображение попало на видео, когда он снимал руины ЗИМа с высоты. Скоро на этой территории должны снести все старые объекты и начать новую стройку. Граффити сегодня уже не узнать. На нем появились множество надписей, в том числе и самые простые, вроде "Здесь был Вася".

Денис Ковба скончался в прошлом году, 18 ноября, в возрасте 42 лет. Он провел за команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России