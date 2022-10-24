Самарский блогер показал кадры разрушенного завода имени Масленникова

В октябре 2022 года в Самаре прошли общественные слушания по проекту застройки ЗИМа. Фото: скриншот видео

В субботу, 22 октября, самарский видеоблогер Евгений Щекин поделился в сообществе Вконтакте "Еще Самара" кадрами руинов завода имени Масленникова.

Напомним, в июне прошлого года началась подготовка к строительству нового масштабного жилого комплекса на территории бывшего ЗИМа. А в октябре 2022 года в Самаре прошли общественные слушания по проекту. Застройку в границах улиц Соколова, Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта и берега Волги одобрило большинство жителей региона.

На территории, площадь которой составляет 7948 кв. м, застройщик ООО «СЗ «Центр Бизнеса «Паритет» планирует построить многоэтажные дома до 100 метров. Максимальный процент застройки в границах участка – 90%. Некоторых самарцев обеспокоил отклонение по нормативам количества парковочных мест, их рассчитали всего 0,7 на квартиру.