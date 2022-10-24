В самарских «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Пиняева в «Локомотив»

Подобные слухи были еще в феврале этого года. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал возможный переход футболиста Сергея Пиняева в «Локомотив». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

— Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался, — сказал Сергей Корниленко.

Ранее появилась информация, что представители футболиста «Крыльев Советов» встретились с руководством «Локомотива» по поводу возможного перехода футболиста. Однако официально она не подтвердилась.

Подобные слухи были еще в феврале этого года. Тогда речь шла о переходе трех игроков «Крыльев» Пиняева, Сарвели и Горшкова в состав «Локомотива». Спортивный директор Сергей Корниленко опроверг информацию.

Напомним, 23 июля 2021 года стало известно, что Сергей Пиняев подписал контракт с самарским футбольным клубом на три года.