В Самаре определен поставщик, который займется реконструкцией причалов речного вокзала

Проект собираются завершить уже в 2023 году.

На сайте госзакупок появилась информация о завершении торгов на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации для реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала в Самаре.

В этот раз поставщик был найден. Им оказалось ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ", которое было единственным претендентом. Цена контракта составила 22,8 миллионов рублей.

Ранее, торги проходили в августе-сентябре этого года. Но на тот момент конкурс признали несостоявшимся, так как по окончании срока не было подано ни одной заявки на участие в закупке.

Напомним, о том, что в Самаре запланировали реконструкцию причалов речного вокзала стало известно в июне этого года. Проект собираются завершить уже в 2023 году. Инвестора для строительства искали с 2017 года.