Экс-мэра Самары Виктора Тархова вызвали в суд

Людмилу Тархову обвиняют в вымогательстве крупной суммы у депутата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Людмилы Тарховой. Дочь экс-мэра Самары обвиняют в вымогательстве 200 млн. рублей у депутата губдумы Александра Милеева.

Напомним, разбирательства по делу начались несколько месяцев назад. Следствие полагает, что крупная сумма, которую якобы требовала Тархова – это цена за компромат на депутата. Однако сама обвиняемая и ее защита уверяют, что 200 млн. рублей – это долг, который Милеев должен был вернуть Виктору Тархову.

– Поскольку он человек уже достаточно преклонных лет и в прошлом году серьезно переболел ковидом, то решение этого вопроса было возложено на Людмилу, – рассказывал ранее адвокат Тарховой.

На днях стало известно, что в ближайшее время участие в судебных разбирательствах примет сам бывший мэр Самары. Виктор Тархов должен рассказать, занимал ли Александр Милеев у него деньги, пишет ВолгаНьюс.