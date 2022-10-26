Губернатор уже поручил профильным министерствам в короткие сроки исполнить принятое решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы. Они касаются отмены родительской платы за детский сад и обеспечения горячим питанием в школах.

Вдовы военных, которые защищали Родину в специальной военной операции и погибли героями, обратились к главе региона. По словам Дмитрия Азарова, женщины попросили помочь и предоставить дополнительные льготы для несовершеннолетних детей.

— Поручаю предоставить детям погибших героев льготы по бесплатному горячему питанию в школах и освобождению от родительской платы в детских садах, — сказал губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров уже поручил профильным министерствам в короткие сроки исполнить принятое решение.

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