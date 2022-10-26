Около трети самарских компаний хотят отказаться от новогоднего корпоратива в 2022 году

Часть самарских работников в этом году останется без новогоднего праздника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около трети самарских компаний планируют отказаться от новогоднего корпоратива в 2022 году. Таковы данные опроса, который провел сервис Зарплата.ру среди начальников отделов и руководителей компаний.

Этот год вышел непростым для многих российских организаций. Так что они решили сократить ряд своих трат. О минимизации расходов заявили 69% самарских компаний. Многие снизили затраты на корпоративные мероприятия, индексацию заработка, представительские расходы, корпоративный транспорт, компенсацию питания работников, командировочные расходы и т. д. Кроме того, 28% работодателей намерены отказаться от новогодних корпоративов.

Напомним, ранее власти региона сообщили о планах по ограничению массовых гуляний на Новый год. Причина — проведение специальной военной операции. Однако для детей праздники все же устроят.