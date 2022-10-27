Самарский облсуд снизил наказание пойманным на «сливе» секретных данных экс-полицейским

Облсуд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор бывших правоохранителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд смягчил наказание двоим бывшим полицейским, которых признали виновными в «сливе» секретных данных. Речь идет об экс-начальнике дежурной части ОП-6 Алексее Борисове и его подчиненном Кирилле Чупрове.

По данным следствия, в 2020 году на Кирилла Чупрова в телеграмме вышел неизвестный. Он предложил правоохранителю «сливать» секретные сведения за вознаграждение. Тот согласился. Доступа к базе данных МВД у полицейского не было, поэтому он вовлек в преступную схему своего начальника – Алексея Борисова. Насколько известно, они незаконно заработали 596 тысяч рублей.

В июне 2022 года Самарский районный суд вынес экс-полицейским приговор. Алексею Борисову назначили 9 лет колонии строгого режима, а Кириллу Чупрову – 5. Кроме того, их лишили специальных званий и обязали выплатить штраф в 5,9 млн рублей.

Осужденные не согласились с решением и подали апелляционную жалобу в облсуд. Тот ее удовлетворил. Как пишет Волга Ньюс, срок отбывания наказания Борисову сократили до 8 лет, а Чупрову – до 4,5. Также им уменьшили штраф – до 7-кратного размера взятки.

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